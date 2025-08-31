『エルデンリング』レベル上げ＆武器強化なしでエンディングを目指す縛りRTA！ 低火力・低体力でも強敵を爆速撃破するガチプレイをご紹介

緊張感とやりごたえのバランスが魅力的な“死にゲー”ジャンルで世界に名を馳せるフロム・ソフトウェアが2022年にリリースしたアクションRPG『エルデンリング』。

ソウルボーン作品で培ったノウハウの集大成として注目を集めた本作では、オープンワールド方式を採用した広大な狭間の地を舞台に大ボリュームの探索とアクションを楽しむことができた。

全世界のゲーマーを夢中にさせた本作は現在までに全世界累計出荷本数3,000万本以上を記録。今年5月には本作をベースとしたスピンオフ作品『エルデンリング ナイトレイン』 がリリースされ、こちらも大ヒットを記録している。

今回紹介するのは、そんな世界的ヒットを記録した『エルデンリング』で変則的なRTAに挑戦した動画。

おわたっこさんがニコニコ動画に投稿した『【ELDEN RING】レベル1 武器強化+0 バグ無し RTA 1:32:40 実況解説付き【世界1位】その1』だ。

この動画は自由度の高いキャラクタービルドが可能な本作で、レベル上げや武器強化を行わずにRTAに挑戦するというもの。

今回は少しの油断が失敗に繋がる死にゲー『エルデンリング』に、厳しい制限を設けてRTAに挑んだ動画をご紹介する。

レベル上げ・武器強化なしで『エルデンリング』のRTAに挑戦

今回紹介するのは濃密な探索とアクションが魅力の『エルデンリング』で縛りRTAに挑戦した動画。

『エルデンリング』と言えば広大な狭間の地を舞台に、豊富な装備とステータスによる自由度の高いキャラクタービルドで、自分好みの冒険が楽しめるのが特徴。

自由な攻略が可能なため、通常の実況プレイだけでなく特定の装備や技だけで攻略というような装備やステータスの幅を活かした縛りプレイも数多く行われてきたのだが……。

今回おわたっこさんが挑戦しているのは自由なキャラクタービルドの真逆を行く「レベル上げなし・武器強化なし」の縛りRTA。

本RTAでは一切ステータスの強化されていないレベル1の状態かつ、武器も強化しない状態で『エルデンリング』を攻略し、ラスボス撃破後のエンディング到達までのタイムを計測する。

ただでさえやりごたえのある『エルデンリング』をさらに難しいものに変える本縛りだが、おわたっこさんは過去にも類似する縛りプレイに挑戦しており、本RTAではその経験も活かした攻略が披露されている。

エンディングまで1時間半！ 低火力&低体力でも余裕のボス攻略

自由度の高いキャラクタービルドによってさまざまなプレイスタイルで攻略を楽しめる『エルデンリング』で、レベル上げ・武器強化なしで攻略する本RTA。

レベル1かつ武器強化なしでの攻略となると、低火力・低体力の厳しい戦いに苦しめられそうなイメージを持つが、おわたっこさんはどのような攻略を披露したのだろうか？

動画では圧倒的なやり込みによるステータスの制限を感じさせない驚きのプレイが披露されていた。

本プレイはバグ利用なしでのRTAということで、まずは攻略に必要なアイテムの回収からスタート。道中では細かなタイム短縮のテクニックも使いながら各地でアイテムを回収すると、動画時間7分30秒ほどで最初のボス戦に突入。

本作最初のストーリーボスとなる「忌み鬼、マルギット」は多くの褪せ人たちを葬った序盤の強敵だが……。

おわたっこさんは僅か42秒で撃破。被弾はたったの1回、必要なタイミングで攻撃を当てあっという間に体力を削り切る驚異の攻略を披露した。

早々に驚きのプレイを披露したおわたっこさんだが、動画ではその後もボスを余裕で撃破していく様子を続けて披露。

マルギット戦後のストーリーボス「接ぎ木のゴドリック」や「満月の女王、レナラ」も撃破し、動画時間30分頃には折り返しの「忌み王、モーゴット」戦に突入。

モーゴット戦ではダウンに必要なダメージの管理も徹底する驚きのプレイを披露しており、RTA開始から50分が経過しても切れない集中力で視聴者を驚かせている。

RTA後半を収録するPart2では多くの褪せ人たちを苦しめた「神肌のふたり」や「獣の司祭」との戦闘を収録し、過酷な縛りを設けているとは感じさせないガチプレイを披露していた。

レベル1かつ武器強化なしで『エルデンリング』に挑んだ本RTA。強敵相手にもステータス不足を感じさせない攻略を披露したおわたっこさんのプレイをぜひ動画でチェックしてみてほしい。

文／富士脇 水面

【ELDEN RING】レベル1 武器強化+0 バグ無し RTA 1:32:40 実況解説付き【世界1位】その1

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45019047