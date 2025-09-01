◇MLB マーリンズ5-1メッツ(日本時間1日、シティ・フィールド)

戦線に復帰してからなかなか勝ち星に恵まれないメッツの千賀滉大投手が焦りを口にしました。

中5日で22度目の先発に臨んだ千賀投手は初回に四球とヒットで1アウト1・3塁のピンチを背負うと、犠牲フライで先制点を許します。2回は三者連続三振で仕留めるも3回に2ランホームランを被弾。さらに4回にも1点を追加され5回も先頭から連打で得点を奪われるとアウトを2つ取り四球を与えたところで降板。4回2/3を投げ、被安打7、6奪三振、5失点の成績で今季6敗目となりました。

試合後、千賀投手は「ここまでうまくいかないことが今までなかったので、正直困惑している。自分のやりたいこと、パフォーマンスを出せれば、マウンドで戦っていける。なかなかうまくできないところに、フラストレーションはある」と話します。

日本時間6月13日にベースカバーに入った際に右足の太もも裏を負傷。15日間の負傷者リスト入りしていました。7月中旬に復帰してからの9先発では、5イニングを投げ切った登板は3度だけ。白星もありません。

「(調子を)戻さなかったら投げる場所がなくなるだけですし、戻すために毎日いい一日を過ごしたい。自分がこう動いている、できている部分、できていない部分の把握ができていたんですけど、そこがやっぱり自分の中で(理解が)ついてこない」と苦しんでいました。