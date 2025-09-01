政府は、外国からの武力攻撃で安否不明者が出た場合の氏名公表に関する指針を新たに策定する。

地震などの自然災害時に準じ、家族の同意がなくても一定のルールの下で氏名の公表を自治体に促す案が有力だ。国が統一基準を示すことで、国民保護法に基づく有事の安否確認を円滑に進める狙いがある。

同法は市町村に対し、武力攻撃で死亡・負傷した住民の安否情報の収集を求めている。氏名の公表は安否不明者の絞り込みに役立つことが期待されるが、統一の公表基準はなく、自治体に委ねられているのが現状だ。総務省消防庁は、年内に指針の策定作業に着手し、全国の自治体に通知を出す方向で検討している。

大筋で踏襲するとみられるのが、内閣府が２０２３年にまとめた自然災害時の対応指針だ。この指針では、〈１〉氏名〈２〉住所〈３〉年齢または年代〈４〉性別――の４項目は、災害対応のために公表しても、個人情報保護法上、問題にならないとしている。

発生７２時間以内の迅速な公表が望ましいとの見解も示す一方、ストーカーや家庭内暴力（ＤＶ）の被害者は対象外としている。２４年１月の能登半島地震ではこの指針に基づいて安否不明者の氏名が公表された。

政府は台湾有事を念頭に検討を急ぐが、国民保護法は、過去に一度も発動されたことがなく、実務面で不明確な部分が少なくない。安否不明者の扱いを巡っても「自治体間で対応が異なれば混乱が起きかねない」（兵庫県の担当者）として、政府に早期の基準策定を求める声が出ていた。

国民保護に詳しい日本大危機管理学部の福田充教授は「国による指針の策定は意義がある。ただ、武力攻撃は被害が長期化、広域化する可能性があることも想定して検討する必要がある」と指摘している。