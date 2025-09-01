逆転の発想で置き場所問題を解決！スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」

スターリングプロダクトは、防災グッズの保管場所問題を解決する新発想の製品「ゲーミング防災バッグ」が、「防災グッズ大賞2025」において優秀賞を受賞しました。

スターリングプロダクト「ゲーミング防災バッグ」

品番 ：GMB-5L1

品名 ：ゲーミング防災バッグ5L

サイズ：W260×D155×H155mm

容量 ：5L

重さ ：425g

JAN ：4595057315000

素材 ：ポリエステル・ポリエチレン・PVC

品番 ：GMB-8L2

品名 ：ゲーミング防災バッグ8L

サイズ：W360×D235×H155mm

容量 ：8L

重さ ：530g

JAN ：4595057315017

素材 ：ポリエステル・ポリエチレン・PVC

収納場所に困らず、普段の生活空間に自然に常設できる設計で、発災時には即座に持ち出せる実用性が高く評価されました。

■リリース要点

・防災バッグの「置き場所問題」を解決、普段使いのゲーミングチェアに常設可能

・バッグとベースが分離するワンタッチ着脱方式で、災害発生時にも即座に持ち出し可能

・常備薬や眼鏡、乳幼児用品など個人必需品を入れやすく、ローリングストックや更新作業も容易

・収納が限られるワンルームや集合住宅、タワーマンションでもスペースを無駄なく活用

・2025年9月「東京インターナショナル・ギフト・ショー」でも受賞商品を展示予定

■商品の特徴

・置き場所に困らない設計

ゲーミングチェアの脚部(座面下)のデッドスペースを活用し、バッグは足元にすっきり収まります。

収納が限られるワンルームや集合住宅、タワーマンションなどでもスペースを無駄なく活用できます。

キャスター付きチェアなら掃除時もチェアごと移動でき、日常の動線を妨げません。

・バッグとベースが分離する方式／ワンタッチ着脱

イスに固定するベースとバッグが分かれ、ワンタッチで取り外し可能。

バッグはそのままウエスト／ボディバッグとして装着でき、両手を空けたまま避難できます。

視界に入る足元から手に取れるため、初動を速やかに開始できる設計です。

ゲーミング防災バッグ使用イメージ

・即応性が求められる地域に適した設計

沿岸部や河川の近く、斜面の多い地域など自然災害の発生が懸念されるエリアでは、発災から避難までの時間的余裕が限られることがあります。

この製品は「どこにある？」と探す手間を省き、即座に取り出して避難行動を開始しやすいよう工夫されています。

・個人の事情に合わせたカスタマイズに対応

常備薬や眼鏡、乳幼児用品など、家庭や個人に必要なアイテムを入れやすいサイズ設計。

ローリングストックや更新作業も後回しにならず、日常的に備えを続けられます。

・安心の品質

日本製のリフレクター生地を採用し、停電や夜間の避難でも光るゲーミングカラーで反射する遊び心も加えました。

また、防災グッズ大賞2025優秀賞を受賞した信頼の品質です。

■展示会出展について

製品は、2025年9月3日(水)〜5日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025」内「防災グッズ大賞展2025」にて展示されます(展示エリア：東展示棟 東5-T11-52)。

また、同社のブース(東5ホール T12-40)でも「ゲーミング防災バッグ」および新商品「ゲーミング防災セット」を展示予定です。

出品予定の「ゲーミング防災セット」その1

GMB-5L ウエストポーチ

■防災グッズ大賞とは

「防災グッズ大賞」は、優れた品質の防災グッズを表彰し、防災グッズ(防疫、防犯を含む)を広く普及することを通じて、災害への備えの必要性、

特に自助意識を啓発・普及することを目的として災害防止研究所が2019年に創設したものです。

