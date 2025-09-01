アメリカ代表が『アメリカップ2025』で銅メダル…Bリーグ所属2選手も出場しカナダ撃破

9月1日（現地時間8月31日）、ニカラグアで開催されている『FIBA アメリカップ2025』は3位決定戦が行われ、アメリカ代表とカナダ代表が対戦した。

銅メダルをかけたこの戦いは2大会連続で同じ顔合わせとなった。第1クォーター序盤、点の取り合いで試合が進む中、アメリカ代表のジャミウス・ラムジーがスコアを重ね23－18とリードを奪う。第2クォーターに入るとラムジー、ラングストン・ギャロウェイ、スピーディー・スミス、タイラー・キャバノー、ジャボンテ・スマートらが次々に3ポイントをヒットさせ、49－37とリードを広げ前半を終える。

アメリカ代表は第3クォーターもリードを保ちながら試合を進めるが、カナダ代表のマーカス・カーに得点とアシストでかき回され68－61と7点差まで迫られる。最終クォーターもカナダ代表に追い上げを許す場面もあったが、90－85でアメリカ代表が逃げ切り、2大会連続で銅メダルを獲得した。

個人スタッツは、キャノバーとスマートがともに21得点を挙げチームをけん引。前半の立役者であるラムジーが12得点、ギャロウェイが11得点と続いた。Bリーグでプレーするジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）は14分21秒で4得点と4本のオフェンスリバウンドを含む8リバウンドをマーク、ザック・オーガスト（滋賀レイクス）は11分44秒の出場で2得点5リバウンドと、ともにリバウンドで貢献した。

■試合結果



カナダ代表 85－90 アメリカ代表



CAN｜18｜19｜24｜24｜＝85



USA｜23｜26｜19｜22｜＝90

【動画】Bリーグ所属選手も活躍…アメリカップ3位決定戦のハイライト映像