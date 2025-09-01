北野瑠華「布面積は少ないかな」　ドラマコラボ写真集『グラぱらっ！』の見どころを明かす

北野瑠華のドラマコラボ写真集『グラぱらっ！』が8月29日に講談社から発売された。その発売記念会見が30日に書泉ブックタワーで開かれ、黒地に花柄のワンピースに身を包んだ北野が登壇した。

【写真】『グラぱらっ！』に収録されたカット

2024年にSKE48を卒業後、同年9月にファースト写真集『触れて、みる？』（白夜書房）を発売。今年7月から放送されている『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連続ドラマ初主演を務めており、そのドラマ撮影中に今回の写真集ロケが行われた。

撮影地はグラビアの王道であるグアム。美しいビーチや爽やかなプール、おしゃれなホテルなどを舞台に、北野にとってはグラビア撮影として初の海外となった。ドラマ共演者には橋本梨菜、矢野ななか、永尾まりやといった、同じくグラビアで活躍している面々が出演しているが、グアムでのロケを自慢すると「行きたい！ 行きたい！ 私もその写真集に出させてよ！」と、一緒にグアムに行きたがっていたと笑いながら明かした。

ドラマ『グラぱらっ！』は、桂あいりが原作、西木田景志が作画を手がける同名マンガをもとにしており、写真集では北野が演じる主人公で、駆け出しのグラビアアイドル・葛木さくらとして撮影。今回の写真集のためだけのストーリーを桂あいりが絵コンテで書き下ろしている。「実際のストーリーを見て、さくらの表情や感情を自分の中で考えながら撮影するのが難しくて、自分だったらこういうポーズをするかなと思うところも、さくらだったらピュアなポーズをするかなと考えました」と語り、北野のファンだけでなく原作ファンにとっても楽しめる写真集になっているとアピールした。

お気に入りは「す・き」と1ページに上下2カットで伝えているショット。これももともとの絵コンテに描かれていたもので、「グラビアを撮影する上で、あまり口で表現することがなかったので面白いなと思って、漫画ならではなのかなと思いました」と、コラボ写真集ならではの試みを伝えた。

写真集を見てもらいたいSKE48のメンバーについて聞かれると、「ファースト写真集は、もともとのSKE48のメンバーに見てもらってすごい反響をいただきました。今回の写真集も大胆というか、また新しい形の写真集なので、グラビアを頑張っている若い世代に見てもらって『ここまでやるんだぞ』というのを伝えたいですね」とコメント。「ファースト写真集の方でほぼ脱いでいたので、そちらのほうが大胆ではあるんですけど」と前置きしつつも、「さくらちゃんとしてだったら攻めている方かなと思います。“T字”の形とか、お尻のラインが見えるような衣装やお風呂のシーンもあるので、布面積は少ないかなと思います」と見どころを語った。

原作は『マガジンポケット』にて連載中ということで、ドラマ、さらにはコラボ写真集としての続編に期待を寄せる北野。「ドラマの初主演をやらせていただけたことは自分にとっても大きかったです。ここで満足せずに、次へ次へと大きく羽ばたいていけるように頑張りたいなと思います」と今後の展望について述べる北野は、現在26歳。「年齢的にもね、もうアラサーということで……」と苦笑しつつ、「健康に気を使いながら、でもアクティブに、いろんなことに挑戦していける年になったらいいなと思います」と意欲を見せていた。

（渡辺彰浩）