小栗有以、“ある人物”との対面に感動 「AKB48としての大問題発言！」と大ツッコミ
アイドルグループ・AKB48の小栗有以が、2日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 高嶺のハナ婚スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。
【番組カット】プロポーズ秘話を明かした堀田茜
VTRでは、奇跡のラブストーリーを再現。約20年間、有名劇団の推し活をしていた熱心なオタク男性が、推しとの食事会に参加することに。その後、なぜか推しからのアプローチを受け、結婚。普段は女性と話すことも苦手な彼が起こした奇跡を振り返る。2人は一体どうやって結ばれたのかに迫る。
元有名Jリーガーは、許されない恋に落ちた。彼は北朝鮮代表としてワールドカップに出場したサッカー選手で、彼女は韓国の国家機密を知り得る立場の女性だった。別れなければ国家問題に。禁断の恋の行方とは。
スタジオでは、ゲストが“推し”にまつわるトークを展開する。宝塚が好きだという山里亮太は「生まれ変わったら宝塚に娘役で入りたいと思い始めた」と言い、自ら考案してノートに書いたという芸名を公開。また、番組初登場となる小栗は「生で見たときに感動しました！」と、ある人物について語るが、山里から「AKB48としての大問題発言！」とツッコミが飛ぶ。
昨年4月、一般男性との結婚を発表した堀田茜は「この人しかいない」と考えてとったまさかの行動を明かす。さらに、プロポーズは思い出に残るシチュエーションを希望していた堀田に起きたうれしいサプライズについても明かす。また、「お付き合いして2ヶ月で結婚」した山里は、自宅での蒼井優とのプロポーズの瞬間を振り返り、スタジオは大盛り上がりになる。
【番組カット】プロポーズ秘話を明かした堀田茜
VTRでは、奇跡のラブストーリーを再現。約20年間、有名劇団の推し活をしていた熱心なオタク男性が、推しとの食事会に参加することに。その後、なぜか推しからのアプローチを受け、結婚。普段は女性と話すことも苦手な彼が起こした奇跡を振り返る。2人は一体どうやって結ばれたのかに迫る。
スタジオでは、ゲストが“推し”にまつわるトークを展開する。宝塚が好きだという山里亮太は「生まれ変わったら宝塚に娘役で入りたいと思い始めた」と言い、自ら考案してノートに書いたという芸名を公開。また、番組初登場となる小栗は「生で見たときに感動しました！」と、ある人物について語るが、山里から「AKB48としての大問題発言！」とツッコミが飛ぶ。
昨年4月、一般男性との結婚を発表した堀田茜は「この人しかいない」と考えてとったまさかの行動を明かす。さらに、プロポーズは思い出に残るシチュエーションを希望していた堀田に起きたうれしいサプライズについても明かす。また、「お付き合いして2ヶ月で結婚」した山里は、自宅での蒼井優とのプロポーズの瞬間を振り返り、スタジオは大盛り上がりになる。