HANA¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª¡ÖROSE¡×¡ÖBlue Jeans¡×¤Î¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù²»¸»¤ÎÇÛ¿®¤â
HANA¤¬¡¢9·î8Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á―¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¡ÖBAD LOVE¡×
2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Jeans¡×¤¬¡¢¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×²»³Ú¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¡£¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6½µÏ¢Â³1°Ì¤È¡¢½÷À¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤HANA¡£
¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤Ë¤Ï¡¢JISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê³ëÆ£¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤Î¥¥éー¥Á¥åー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MAHINA¤¬²Î¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á―¤ÇÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ëËÜºî¡£Á°ºîÆ±ÍÍ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¢£¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù²»¸»¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢9·î5Æü¤Ë¤Ï¡ÖROSE―From THE FIRST TAKE¡×¡ÖBlue Jeans―From THE FIRST TAKE¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¡£
ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Î¾ºî¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤¬¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿²Î¾§É½¸½¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖROSE―From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBlue Jeans―From THE FIRST TAKE¡×
2025.09.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBAD LOVE¡×
