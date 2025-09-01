timelesz（タイムレス）の寺西拓人が自身のInstagramを更新。雑誌『Stagefan』『BEST STAGE』のオフショットを公開した。

【画像＆動画】寺西拓人のベレー帽×短パンルック／白Tシャツ＆デニムパンツのシンプルスタイル／timeleszアリーナツアー衣装姿／赤スタジャンを纏ったツアーグッズオフショット

■寺西拓人「#動画はアフレコしたから」「#音ありで見てね」

「赤と白。」というコメントとともに公開されたのは全6枚の写真と動画。1枚目はカーキのベレー帽をかぶり、赤チェック柄シャツに赤×白のニュアンス柄ベスト、レザー短パンに黒の編み上げブーツを合わせた寺西があぐらで座り、りんごを上に投げている。

2、3枚目は動画で「#動画はアフレコしたから」「#音ありで見てね」のハッシュタグが添えられた。

2枚目のりんごとぶどうを手にした動画では「秋のフルーツを持ってみたよ。ぶどうがいいニオイ」、3枚目の額縁をもった動画では「額をカバンみたいに持ってみました。やっぱり肩がしっくりくるよね」などと動画に合わせて声が入っている。

後半は雰囲気がガラリと変わり、白Tシャツ＆デニムパンツのシンプルスタイル。椅子に座った自然体な姿が切り取られている。

ファンからは「かわいすぎる」「なんでこんなにかわいいの」「秋西も最高です」「何色の服を着ても似合うとか反則」「白Tデニムありがとう（合掌）」「声も好きすぎる」「様子がおかしいハンサム」「斬新w」「イケボ」といった反響が寄せられている。

■timeleszの8人体制初アリーナツアー完走。衣装姿のオフショット「次はドームで」

■赤スタジャンを纏ったツアーグッズオフショット