WEST.の桐山照史が個人Instagramで、濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）＆小瀧望とAぇ! groupとのオフショットを公開した。

【写真】桐山照史・濱田崇裕・小瀧望・Aぇ! groupの「横山会」オフショットなど

■「横山会の絆」「関西ファミリー最高」とファン絶賛

桐山・濱田・小瀧とAぇ! groupは8月30～31日に日本テレビ系で放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』に出演。

『24時間テレビ』チャリティーランナーを務めた横山裕（SUPER EIGHT）を慕う「横山会」のメンバーとして、横山のチャリティーマラソンスタートから87キロ地点の休憩所に、サプライズ応援にかけつけた。

桐山は「やっぱり横山くんの背中はかっこよかった。横山くんの、SUPER EIGHTの後輩になれて幸せ者です」「#横山君感動をありがとう」「#横山君お疲れ様」などと添えてオフショットを公開。

オフショットでは、WEST.メンバーとAぇ! groupメンバーが“チャリTシャツ”をまとってギュッと集結。濱田が持ったカメラに向かって、みんなで笑顔を見せている。

さらに番組公式Instagramでは、WEST.の3人の集合ショット、Aぇ! groupのメンバーが揃った集合ショットと、それぞれの舞台裏ショットも公開されており、「横山会の絆」「関西ファミリー最高」などといったファンの声が続々と到着している。

■横山を慕う「横山会」のメンバー

■うちわやバルーンを持った桐山・濱田・小瀧の舞台裏ショット

■末澤誠也が黄色い花束を持ったAぇ! groupの舞台裏ショット