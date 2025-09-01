1日15時現在の日経平均株価は前週末比566.67円（-1.33％）安の4万2151.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は659、値下がりは908、変わらずは48。



日経平均マイナス寄与度は244.46円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が152.96円、東エレク <8035>が48.12円、ファストリ <9983>が29.17円、ディスコ <6146>が21.14円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を9.72円押し上げている。次いでオリンパス <7733>が9.59円、エムスリー <2413>が4.94円、エーザイ <4523>が4.79円、大塚ＨＤ <4578>が4.79円と続く。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、陸運、医薬品、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、証券・商品、電気機器が並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

