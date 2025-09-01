ジョリーパスタ、冷製パスタフェア第4弾は大葉ジェノベーゼと、魚介の旨みが詰まったブイヤベース風のスープパスタの2品

パスタ専門店「ジョリーパスタ」は9月4日から、オリジナルのカッペリーニ(ロングパスタの中でも特に細い種類のもの)を使った冷製パスタフェア第4弾を実施する。全319店舗で販売する予定。

〈冷製パスタフェア第4弾概要〉

「冷製カッペリーニ」は、ジョリーパスタの夏の定番で、2025年は6月から第1弾メニューを販売している。第4弾では、「赤エビといくらの大葉ジェノベーゼ」「海の幸のトマトスープ〜ブイヤベース風〜」の2品を新発売する。あわせて、第1弾メニューの「炙り明太子とヤリイカ･エビの明太子ソース」を継続して販売する。

◆「“冷製カッペリーニ”赤エビといくらの大葉ジェノベーゼ」税込1,639円

鮮やかなグリーンが目をひく大葉ジェノベーゼのパスタに、尾付き赤エビとむきエビ、ぷちぷちとした食感のいくら、細切りのイカをあわせた具沢山なパスタ。仕上げにフレッシュな大葉を散らし、より大葉の風味が楽しめる。ほど良い塩味でさっぱりとした味わいのジェノベーゼソースが、ひんやり冷たいカッペリーニにぴったりだという。

◆「“冷製カッペリーニ”海の幸のトマトスープ〜ブイヤベース風〜」税込1,309円

魚介をつかったスープ“ブイヤベース”を冷製パスタにアレンジした。有頭エビ、ムール貝、アサリ、イカなど、海の幸を贅沢に盛り付けている。魚介とともに、人参、玉ねぎ、セロリなどを煮込んで仕上げたスープは、香り高く奥深い味わい。サフランがほんのり香る、具材の旨みたっぷりの冷製スープパスタに仕上げている。

◆「“冷製カッペリーニ” 炙り明太子とヤリイカ･エビの明太子ソース」税込1,199円

冷製パスタフェア第1弾メニュー。好評につき、継続して販売する。明太子ソースの冷製カッペリーニに、香ばしい炙り明太子、明太子ソース、むきエビ、細切りのヤリイカをのせた。大葉やきざみ海苔で、明太子の濃厚な味わいにアクセントを加えた。

