Image: Gizmodo US

Sony（ソニー）が現在開発中とされる次世代家庭用ゲーム機「PlayStation 6（PS6）」。発売は2027年後半、あるいは2028年初頭、処理性能も省電力も向上している、そんなうわさも出ています。

そして今回浮上した新たなうわさによると、PlayStation 6では、ポータブルゲーム機の本体をテレビに接続するための専用ドックが用意されているとのこと。これにより、ポータブルモードと据え置きモードを切り替えられる設計になるかもしれません。あれ、これってNintendo Switch？と当然よぎります。

任天堂が8年前に行なった賭けであり、今となってはSwitchをメインストリームに押し上げた一因でもあるこの要素を、ソニーは取り入れようとしているわけです。その上で、PS6はNintendo Switch 2や近々発売される予定のROG Xbox Ally よりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性もあるとのことです。

ドック接続でPS5超えのパフォーマンス

今回このうわさを伝えたのは、ゲーム機関連のリーカーとして知られる「Moore’s Law is Dead」。

同氏が公開した動画によると、ポータブル機のPS6は、本体は1080p解像度の小型ディスプレイとのこと。ですが、ドック経由でテレビに接続した場合、PS5を超えるパフォーマンスを引き出せる可能性があるといいます。

これはSwitchと同様の原理で、ドック自体が高い処理能力があるわけではなく、電力供給と冷却機能によりサポートすることでパフォーマンスを最大限に発揮できるという仕組みのよう。

AMDの次世代Zen 6アーキテクチャを採用？

リークによると、ポータブル機のPS6は「Canis」というコードネームで呼ばれるAMD製のカスタムAPUを採用するとのことで、いずれも次世代のZen 6 CPUとRDNA 5 GPUをベースにした設計のようです。

3nmの小型チップに4つのZen 6cコアと低消費電力のZen6 LPコアを搭載。GPUは16基のRDNA 5 CU（コンピュートユニット＝コンピューターの処理能力、特に並列処理能力を持つプロセッシングユニット）を備え、PS5世代のゲームを動かすのに十分な性能になるとみられています。

AMDのコンピュートユニットは、グラフィックスアプリケーションの複雑なレンダリングを処理するために設計されたコアクラスターで、RDNA 5は現在のRDNA 4よりも5〜10%高速化されているといわれています。なのでCUの数が限られているとしても、十分なパワーを備えていると考えられるわけです。ちなみに、PS5はAMDのZen 3 CPUとRDNA 2 GPUのマイクロアーキテクチャで動作しています。

さらに、PS6ではAMDの最新アップスケーリング技術「FidelityFX Super Resolution 4」に対応。低解像度で描画したフレームを高解像度に引き上げつつ、高フレームレートを維持できる仕組みで、画質はNVIDIAのDLSS 4に迫るレベルだとされています。

据え置きとポータブルの2モデル展開の可能性も

こちらはNintendo Switch 2。PS6もこんな感じに？ Adriano Contreras / Gizmodo US

Moore’s Law is Deadは、PS6はコードネーム「Orion」と呼ばれるAPU搭載の据え置き型のハイエンド機と、「Canis」搭載のより安価なポータブル機の2つのモデルで展開される可能性もあると語っています。こちらの据え置きモデルについては、近日中に続報を伝えるとのこと。

さて、PS6の価格についても、各原価やソニーの戦略を鑑みて詳細に分析しています。それによれば、ポータブル機のPS6は549ドル、据え置きハイエンド機のPS6は799ドルになると予想しています。

ちなみに、Nintendo Switch 2は450ドル（日本では4万9980円）、Steam DeckはOLED搭載の512GBモデルで 550ドル（日本では8万4800円）です。Moore’s Law is Deadは発売直後は赤字だったとされるPS5と比べると価格はあがると予想するが、ばかげた価格にはならないだろうと語っています。

次世代PlayStationの登場は少なくともあと2年先と見込まれていますが、もしSwitchのように「テレビにもつながるポータブルゲーム機」がPS6として登場すれば、ゲーム機の勢力図を塗り替える存在になるかもしれません。