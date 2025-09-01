女性ファッション誌「JJ」専属モデルのイ・ナウン（26）ホ・ジウォン（24）松川星（28）が1日、都内で、JJ創刊50周年と東京ドームホテル開業25周年のコラボ企画「Tea in Bloom 〜好きを纏って自分に甘いご褒美を〜」お披露目発表会に出席した。

インスタグラムの総フォロワー数245万人超の3人が、アフタヌーンティーのメニューとなるコラボスイーツを考案。スイーツには、それぞれが選んだ好きな花とその花言葉が落とし込まれている。

白いバラをイメージした洋梨のケーキをプロデュースしたナウンは「花のように純粋で温かい甘みのあるケーキ。本当にきれいな作品」と満足。ジウォンはチューリップの花束からインスピレーションを得たマカロンを考案。「チューリプはロマンチックでかわいいイメージ。その特長を生かしてくれたかわいいマカロン」とアピールした。松川は、カスミソウの花言葉「清らかな心」から発想を得たパンナコッタをプロデュース。「スイーツのプロデュースが初めてだったので形になったのがうれしかったです。見た目も透明感があって食べるのがもったいない」と感激した。

タイトルにかけて、自分へのご褒美についてもトーク。松川は自然豊かな場所でリフレッシュをすることが好きという。「心が洗われるというか、明日からまた頑張ろうと思えるので本当にオススメです」と原動力を明かした。ナウンは「旅行」、ジウォンは「好きな料理と一緒にハイボールを飲むのが大好きです」とお酒好きな一面をのぞかせた。

同イベント2日から12月8日まで開催。