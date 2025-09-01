ROIROM、デビューで「自己肯定感が上がった」 田中みな実は「王子様みたい」と絶賛
timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に最終審査まで残った元候補生の本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが1日、都内で開催された「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に、田中みな実、川上洋平（[Alexandros]）、篠原ともえ、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKI氏と共に出席。デビューによる変化を明かした。
【写真】イベントに登場したROIROM・本多大夢＆浜川路己
同イベントは、パナソニックが開発したヘアードライヤー ナノケアが、2025年に20周年を迎えたことを記念したスペシャルイベント。会場には普段からナノケアをこよなく愛しているというスペシャルゲストが迎えられ、トークショーを行った。
デビュー前後での変化を聞かれた本多は「自信がつきました。たくさんの方々に応援していただけて、自己肯定感が上がった」と回答。さらに、浜川は今後のROIROMについて「今後、好きになってくださる方にとって、驚くというか、サプライズがあるような存在になれたらいいなと思っております」と語った。
5月に結成したばかりのROIROMの2人に、一同が「フレッシュ〜」と和む中、篠原は「さっきみな実さんが『王子様みたい』と言っていました」と報告。田中は「本当に白目がきれい！」「全身から透明感が溢れている」と絶賛していた。
また浜川は、自身らが出演した新WEBムービーの話題では「僕らのムービーは2人の生活（の設定）になっていて。僕たち、中国にいた頃に2人で生活していたので、一緒にドライヤーを使っていたのを思い出しました」としみじみ。本多は「当時は、急いでる中で翌朝の支度とかに時間はなかなか割けなかった」と回顧し、「だけど今はナノケアに出会えて、前日の夜にナノケアを使って乾かせれば、当時みたいに慌てなくて済むよねみたいなことを話した記憶があります」と撮影を振り返った。
