お笑いコンビ・パンプキンポテトフライが再結成することを、所属する「ホリプロコム」が公式サイトで発表しました。

【写真を見る】【 パンプキンポテトフライ 】 「再結成」を発表 「山名大貴」は芸名を「カムバック」に 谷「ぬるぬるやるかって感じです」 【パンポテ】





「パンポテ」の愛称で知られるパンプキンポテトフライは、賞レースの決勝に進出するなど漫才で活躍していましたが、今年3月に多くの芸人に惜しまれつつ解散。



ツッコミの谷拓哉さんは、解散を発表する際には「じゃあ何で誘ってきてんっていう相方でしたけど楽しかったです 関わってくれた人、知ってくれた人、みんなにちゃんと感謝してます 10年ちょいあらしたー」とSNSでコメント。山名さんも「自分には充分すぎる芸人人生をありがとうございました！ 明日からは谷を応援しまーす！！ ホンマのあらしたー！」とSNSで発信していました。









解散後も、谷さんはピンでの活動のほか、元コウテイの九条ジョーさんとユニットを組むなど精力的に活動していましたが、今回の再結成について、自身のSNSで「山名ともっかいやることなりました 何か離れて気づいたみたいな昔からあるきしょいやつあるじゃないですか、それです いろんな人に迷惑かけました、すみません あと名誉のために言っときますけど九条がやばくてやっぱできないとかじゃないですよ 高校の友達とぬるぬるやるかって感じです おはずかしい」と、経緯を綴っています。









所属事務所の公式サイト復活したプロフィールでは、山名さんの芸名が「カムバック」になっており、こちらもにわかに話題を呼んでいます。









この再結成に、「嬉しすぎる！！！楽しみすぎます！！！」「迷コンビ復活、超嬉しいです！」「激アツ」「好きいい」と、喜びのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】