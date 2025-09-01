2024年のM-1グランプリ準々決勝進出や、2023年の第53回NHK上方漫才コンテストの本選に出場した吉本興業の漫才コンビ・パーティーパーティーのきむきむ（34）とひらかわ（38）が1日、自身のX（旧ツイッター）でコンビ解散を発表した。11日の大阪・森ノ宮よしもと漫才劇場での公演がラスト舞台になる。



【写真】Xで思いをつづったきむきむ

きむきむは「たくさん応援していただいたのに大きな結果を残せず、このような形になってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。皆さまからいただいた笑い声は、一生忘れることはありません」などと思いをつづった。



今後について「パーティーパーティーは解散しますが、これからも皆さまに笑っていただけるよう頑張っていきますので、引き続き応援していただければ嬉しいです！」と報告。「そして平川！10年間ほんまありがとう！」と相方への感謝で結んだ。



相方のひらかわも、Xで「お世話になった芸人の皆様、関係者の皆様、そして応援していただきパーティーパーティーで笑っていただいたお客様に感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんのお客様の前で漫才できた経験は宝物です」とファンに呼びかけた。



活動については「今後の活動はまだ未定ですが、この先の人生、迷わず方向を間違えないために38歳にして自動車免許合宿に行くことだけ決まってます！ちょっとびびってますので応援よろしくお願いします」と打ち明けた。



（よろず～ニュース編集部）