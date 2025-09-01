日本代表MF南野拓実が後半ATに劇的決勝弾！ 今季初ゴールでモナコを勝利に導く
日本代表MF南野拓実がリーグ・アン第3節のストラスブール戦で劇的決勝ゴールをマークした。
開幕から2試合スタメン出場していた南野だったが、この試合はベンチからのスタートに。試合は開始早々の6分にマグネス・アクリウシェがゴールを決め、モナコが先制に成功する。48分にはフォラリン・バログンがネットを揺らし、モナコはリードを2点に広げた。
しかし、73分に失点を許すと、その3分後にはPKを沈められて同点に。追いつかれたモナコは85分に南野を投入する。そしてドラマは後半アディショナルタイムに待っていた。90＋6分、左サイドからアクリウシェがクロスを上げると、ファーで待っていたのは南野。気持ちのこもったダイビングヘッドを突き刺し、劇的ゴールをマークした。
最終的にモナコはこのゴールを守り切り、ストラスブールに3-2の勝利を飾った。南野の今季初ゴールはチームに大きな勝ち点3をもたらす劇的決勝弾となった。
昨シーズンは43試合で9ゴール5アシストをマークした南野。今節のゴールをきっかけに今シーズンのゴールラッシュを期待したい。
