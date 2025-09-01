海外各リーグは８月３１日、各地で行われ、日本代表の米国遠征（６日メキシコ戦、９日米国戦）に選出された選手たちが、代表合流前最後の一戦で、各国で結果を残した。

＊ ＊ ＊

オランダ１部フェイエノールトのＦＷ上田綺世は、スパルタ戦の後半に２得点し、４―０の快勝に貢献した。開幕３試合連続ゴールで、今季通算４得点とした。「自分がいろんなところにこだわってきたことが数字につながっている」と手応えを示した。

フランス１部モナコのＭＦ南野拓実はストラスブール戦で２―２の後半４０分から出場し、アディショナルタイムにダイビングヘッドで今季初ゴールを決め、３―２の勝利に導いた。

イングランド・プレミアリーグでは、ブライトンのＭＦ三笘薫はマンチェスターＣ戦で後半４４分に決勝点をアシスト。チームは２―１で逆転勝ちし「ここで勝つことで、みんな、すっきりして（代表に）行ける」とうなずいた。

また、クリスタルパレスのＭＦ鎌田大地は３―０で勝ったアストンビラ戦で後半４１分までプレーし、森保一監督の“ＧＯサイン”により、追加招集が決まった。リバプールのＭＦ遠藤航も、１―０で勝ったアーセナル戦で守備固めとして途中出場し、逃げ切りに成功した。

ドイツ１部では３０日にフランクフルトのＭＦ堂安律が２得点をマークしている。