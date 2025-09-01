プレミアリーグ２連覇を狙うリバプールがついに今夏最大の補強ターゲットだったスウェーデン代表ＦＷアレクサンデル・イサク（ニューカッスル）の獲得を決定させたことが明らかになった。

ＢＢＣが速報で伝えたところによると、ニューカッスルがリバプールがオファーした英国史上最高額となる１億２５００万ポンド（約２５３億７５００万円）の移籍金に合意。イサクは９月１日中にもリバプールでメディカル検査を受け、６年契約にサインする運びとなった。

今夏最大の移籍ドラマがようやく完結した。リバプールは先月上旬に１億１０００万ポンド（約２２３億３０００万円）の移籍金をオファーしたがニューカッスル側がイサクの売却を拒否した。

イサクはこのオファー以前から移籍を熱望。７月にシンガポール、韓国で連戦したニューカッスルのプレシーズンツアー参加を拒否。さらにチームが帰国しても練習参加せず、今季のプレミアリーグが開幕してもチーム合流を頑なに拒んでいた。

しかし、ついに今夏の移籍最終日にニューカッスルがこのイサクの強硬姿勢に折れる形で移籍に合意。リバプールは連覇に向け、プレミアリーグで実績のあるスター・ストライカーを獲得した。