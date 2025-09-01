◆プロボクシング ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と対戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市内のジムで練習を公開。「この試合に向け、１５０％懸けている。そのぐらいキャリアで一番ビッグな試合だ。井上のことは人柄も含め選手として尊敬している。２人の強い選手が戦えば、世界中が期待しているクオリティーの高い試合になる」と意気込みを語った。

試合３週間前の８月２４日に、異例の早期来日。「調子がいい。時差調整も順調」と話した。早期来日の理由の一つとして「日本は初めてなので街とかも見てみたい」と話していたが、「日本に来たのは井上に勝って歴史を作るため。今は真面目に調整して、試合が終われば山や自然などを見たい」と試合まではボクシングに集中することを強調した。

公開練習では、シャドーボクシングとアントニオ・ディアス・トレーナーを相手にしたミット打ちを、ごく短時間だけ披露して終了。「（井上戦の）プランは決まっている。何をやるべきか、何をやらないべきかなどもあるが、言わないでおきます。実際に試合当日に見ていただければ」と手の内は明かさなかった。

井上は５月に米ネバダ州ラスベガスでＷＢＡ同級１位ラモン・カルデナス（米国）を８回ＴＫＯで下したが、２回に先制のダウンを奪われている。昨年５月のＷＢＣ世界スーパーバンタム級１位ルイス・ネリ（メキシコ）でも初回にダウンを喫した（試合は井上の６回ＴＫＯ勝ち）。ともに打ち終わりに被弾してダウンしており、アフマダリエフは「弱点ととらえてもいい。何らかの攻略ができるところ」と指摘。その上で「それだけではなく、こちらがリングでどう振る舞わなければいけないかに重点を置いて調整していく」と話した。

アフマダリエフは身長１６６センチの左ボクサーファイター。アマチュアで１５年世界選手権銀メダル、１６年リオ五輪銅メダルを獲得し、１８年３月にプロデビュー。２０年１月にＷＢＡ・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王座を獲得した。２１年４月にＷＢＡ同級暫定王者・岩佐亮佑（セレス）に５回ＴＫＯ勝ち。ＷＢＡ・ＩＢＦ同級統一王者として井上との統一戦が浮上していた２３年４月、マーロン・タパレス（フィリピン）に１―２の判定で敗れて王座陥落。井上との対戦もタパレスに譲る形となった（同年１２月に井上がタパレスに１０回ＫＯ勝ち）。昨年１２月にリカルド・エスピノサ（メキシコ）を３回ＴＫＯで下してＷＢＡ同級暫定王座を獲得。今年５月の前戦では、ノンタイトル８回戦でルイス・カスティージョ（メキシコ）に８回ＴＫＯ勝利を収めている。

井上は７月２４日から８月２５日までの１か月間、タパレスをスパーリングパートナーに招聘（しょうへい）して拳を交えた。アフマダリエフは、唯一の黒星となったタパレス戦について「前の試合で左手首を骨折していて治りきっていなかった」と説明し、「今は全く問題ない」と強調した。

また、過去に井上に対しＳＮＳで「逃げるな」などと対戦要求と挑発を繰り返していた件についても「本人かチームの考えかは知らないが、２年間（対戦が）延びたので、逃げていたのは事実。ただ今となっては対戦が実現することになってうれしい」と釈明した。

戦績は井上が３０戦全勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１５戦１４勝（１１ＫＯ）１敗。

試合はＬｅｍｉｎｏで独占無料生配信される。