さっきまで一緒に遊んでいた男の子が高熱を出してしまった…。すると2匹のワンコが近づいてきて…？尊すぎるその後の行動に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.7万回再生を突破し「心配してる」「優しいね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ついさっきまで遊んでいた男の子が『39.2度の高熱』に→2匹の犬が近づいて…優しすぎる『尊い光景』】

急に元気がなくなった男の子

Instagramアカウント「moanamom」の投稿主さんは、5匹のトイプードルたちと暮らしています。この日、投稿主さんのお孫さんである男の子と2匹のトイプーさんが仲良く遊んでいたそう。

ところが急に男の子はソファの背もたれに体を預けて、お顔もうつむきがちに…。遊びすぎて疲れてしまったのでしょうか。そんな様子を見たワンコたちはすぐそばで見守っていたのだとか。男の子を気遣ってか一定の距離を保ちながらも視線は外さなかったそう。

そばから離れないワンコの姿に感動

男の子の様子が変わらないことを心配した「アイナ」ちゃんが、自分のお顔を近づけて覗き込む場面も。さきほどまで元気に遊んでいただけに急な展開に戸惑っているのかもしれません。

背中を向ける男の子の後ろに優しく寄り添うアイナちゃん。まるで『ここにいるから大丈夫だよ』とでもいうように、ぴったりくっつく姿には感動すら覚えます。

実はこのとき39.2度の高熱が出ていたという男の子。辛そうな様子をすばやくキャッチし、寄り添い見守るワンコたちの姿は多くの人に感動を届けたのでした。

この投稿には「みんな心配してる」「背中に寄り添って守ってて優しい」といったコメントが寄せられています。ワンコの優しさに救われる人は多いですよね…！

まさかの天敵にブチギレ！？

思いやりある行動をお見せしたアイナちゃんですが、別投稿にはとあるものにブチギレする姿が紹介されています。それはなんと「ウォーターサーバー」なんだとか…！

メンテナンスを始めると『やめてやめて！』と吠えながら足に飛びかかるアイナちゃん。ついにはウォーターサーバー本体に怒りをぶつけていたとか。得体のしれないものが怖いのかもしれませんね。

最終的に怒りすぎて疲れてしまったアイナちゃん、お水を飲んで一息ついたのでした♡天敵との戦いはこれからも続くのでしょうか…！？

Instagramアカウント「moanamom」には、アイナちゃんたち5匹のトイプーさんの賑やかな日常が紹介されています。気になった方はぜひチェックしてくださいね！

