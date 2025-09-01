SUPER EIGHT横山裕、チャリティーマラソン完走直後にSixTONES森本慎太郎と見間違えた人物告白 本人も反応
【モデルプレス＝2025/09/01】SUPER EIGHTの横山裕が8月31日、日本テレビ系「Golden SixTONES」（毎週日曜よる9時〜）の生放送に登場。8月30日・31日に放送された日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」チャリティーマラソンゴール後のエピソードを明かし、反響が寄せられている。
【写真】横山裕、森本慎太郎と見間違えた人物
8月30日・31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」チャリティーランナーを務め、SixTONESメンバーらが見守る中見事ゴールを果たした横山。その後、「Golden SixTONES」に出演した際のトークで「俺（ゴール）やった時にSixTONESめっちゃ探したのよ。おんのかなと思って。『あ、おった』と思ってずっとその人見てたんよ」と切り出し「三代目 J SOUL BROTHERSのELLYくんずっと見ていて」とSixTONESの森本慎太郎と間違えて、三代目 J SOUL BROTHERSのELLYを見ていたことを打ち明けた。
横山は「三代目 J SOUL BROTHERSのELLYくんにずっとこう」と森本と間違えて、ELLYに両手を挙げてゴールしたことをアピールしていたと回顧。そして、ワイプで森本が登場すると「三代目 J SOUL BROTHERSのELLYさんじゃないですよー！慎太郎です！」と横山にツッコみ、スタジオは笑いに包まれていた。
すると、ELLYがX（旧Twitter）で横山の発言に反応。「感動、そして最後まで良く頑張ったなと彼の目をじっと見ていたのですがゴール直後なのになぜか僕と見つめ合う時間がすごい長いなとは思ったのですがそうゆう事だったのですね笑」とスタジオで見せた横山の行動の謎が解けたことを明かし「とにかく横山さん本当にお疲れ様でした」と激励の言葉を送っていた。（modelpress編集部）
◆横山裕、森本慎太郎と見間違えた人物は？
◆横山裕の秘話にELLYが反応
