竹内涼真、妹と“プライベート感満載”2ショット「あくびの顔もキュート過ぎる」「大人になっても仲良いの素敵」
俳優の竹内涼真（32）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。妹でモデルのたけうちほのか（28）との“プライベート感満載”の2ショットを公開した。
【写真】「あくびの顔もキュート過ぎる」竹内涼真＆妹の“プライベート感満載”2ショット
「7:3って感じで居るな 弟が7 妹が3」とつづり、妹のほのか、弟で歌手・モデルの竹内唯人との仲むつまじい関係性を明かし、妹の隣に座り大きくあくびをする姿を披露している。
この投稿を見たファンからは「プライベート感が嬉しい あくび可愛い」「本当に3兄弟仲良しなんだね」「あくびの顔もキュート過ぎる」「大人になっても仲良いの素敵だね」などのコメントが集まっていた。
