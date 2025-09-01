17年に解散したガールズグループ「Especia」の元リーダーでシンガー・ソングライターHALLCA（ハルカ＝31）が1日、SNSを更新。

「先日無事に元気な女の子を出産しました！ 初めての出産は壮絶すぎて、産まれた瞬間『人間が出てきたー！』って叫んだ笑」と第1子の長女を出産したと発表した。「ずーっと会いたかったよ。今は生活が一変し、全身痛いし大変だけど、家族に支えられながら幸せな時間を過ごしてます」と近況を報告した。

HALLCAは6月に、妊娠と併せて結婚も発表。「この度お腹に新しい命を授かりました。結婚についてはこれまで公表していなかったのですが、人生の大きな節目となるこのタイミングでご報告させていただきます」としていた。

出産後の近況も報告。「ちなみに途中まで体重管理まぁまぁいい感じやったのに、ラストでめちゃくちゃ増えて15キロ増えました そして産んでから初めての体重計どれだけ減るかめっちゃ楽しみにしてたのに1.5キロ増えてた。なぜ。今は無理だけど、元に戻す為に頑張る気持ちでメラメラしてる笑」とつづった。