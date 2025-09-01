高須クリニックの高須克弥院長（80）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大手書店「紀伊國屋書店」の大阪・本町店の公式Xが紹介した書籍について「差別的な表現を助長しかねない可能性があった」として謝罪した件に言及した。

同書店は「このたび当店SNSにて先日紹介した書籍について、差別的な表現を助長しかねない可能性があったことを真摯に受け止めております」と報告。「ご不快な思いをされた皆さまには深くお詫び申し上げます。また、該当投稿は削除いたしました」と謝罪した。

続く投稿では「今後は発信の際に十分な確認を行い、再発防止に努めるとともに、読者の皆さまとの信頼関係を大切に情報発信してまいります」と記された。 同アカウントでは直前に、トルコ国籍のクルド人をめぐる社会問題をテーマにしたノンフィクション書籍の販売を伝える投稿が拡散されたが、その後、見られなくなっており、今回の投稿はこの書籍に関連したものとみられている。

高須氏は同書店の謝罪ポストを引用し、「何で謝るのですか？日本国憲法がついています。堂々と出版してください」と投稿。続くポストでは「医学用語は分かり易い差別用語のオンパレードです。僕は昔の偉い先生が書かれた日本語論文を読むのが好きです」と説明し、「謝罪したら負けです。いろんな本の好きな人たちを守って筋を通して下さい。紀伊国屋書店さん」と呼びかけた。