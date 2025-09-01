ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ø¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó²ò»¶ÁíÁªµó¡ÙÁÀ¤¤¡ª¡©¤¢¤Î¸µÁíÍý¤¬"À®¸ùÂÎ¸³"¤òÅÁ¼ø¡©¡¡¿´¤Î»Ù¤¨¤ÏºÇÂ¦¶á¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ÈÀÖÂô¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡"ÀÐÇË¤ª¤í¤·"¤¤¤è¤¤¤èÍò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«... ¤¢¤¹Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·µÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼¤á¤Ê¤¤ÀÐÇËÁíÍý¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡È£²¿Í¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤¬¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î£±¿Í¤ÏÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Ï¼«¤é¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡¡À¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¡¢¤¢¤Î¸µÁíÍý¤È²ñÃÌ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀÐÇËÁíÍý¡£À¯¸¢Â¸Â³¤Ï²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·»¿À®¤Ç»áÌ¾¸øÉ½¡ÖÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤àµÄ°÷¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¡×
¡¡ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷£²£¹£µ¿Í¡×¤È¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½£´£·¿Í¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£³£´£²¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¡á£±£·£²¿Í¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»¿À®¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢µÄ°÷ËÜ¿Í¤¬ÅÞËÜÉô¤Ë½ðÌ¾¡¦Æè°õ¤·¤¿½ñÎà¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡£¹·î£¸Æü¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤¬¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢»¿À®¤·¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»¿À®¤·¤¿µÄ°÷¤Î¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¡ÖÁíÍý¤Î¼Ç¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì¾Á°¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷¤ÎÃæ¤ÇÙæ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¤´Ö¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤¿¤¤¡×Á°ÅÝ¤·¤á¤°¤ê£¶³ä°Ê¾å¤¬ÂÖÅÙ¼¨¤µ¤º
¡¡£Ê£Î£Î¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¡ÊÅÞ½êÂ°£²£¹£µ¿Í¤Î¤¦¤Á£²£±£¹¿Í¤¬²óÅú¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£¶£³¡ó¡Ê£±£³£·¿Í¡Ë¤ÎµÄ°÷¤¬ÂÖÅÙ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÂÖÅÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°ÅÝ¤·¤ò¡Ö¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï£²£²¡ó¡Ê£´£¹¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡ÖµÄ°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤¬£±£²£°½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î»öÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í¿ô¤¬¸º¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÅÝ¤·¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁªµó·ë²Ì¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¡×¡ÖÀÐÇËÁíºÛ¤¬ÅÞ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦ÉÔ¿®´¶¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á°ÅÝ¤·¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ëµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÇÔ°ø¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ËÍî¤ÁÅÙ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢À¯¶É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ìÌ±¿´¤¬Î¥¤ì¤ë¡×¡ÖÀ¯¼£Åª¶õÇò¤òºî¤é¤º²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÞÆâ¤Ç³ä¤ì¤ë°Õ¸«¡ÄÀ¾ÅÄ»á¡¦Âç²¬»á¡¦ÅçÅÄ»á¤Î¸«²ò
¡¡ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ØÀ¾Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¡ØÁ°ÅÝ¤·¤¹¤Ù¤¡Ù
¡¡¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙÅÞÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÁíºÛ¤òÁª¤Ó¤Ê¤ª¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼´Þ¤á¤¿ÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖË¾¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¶Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¢§Âç²¬ÉÒ¹§½°±¡µÄ°÷¡ØÁ°ÅÝ¤·¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù
¡¡¡Ö»ä¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¤¬²¿¤é¤«¤ÎÌÜÅª¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¯¤Ó¤À¤±¤¹¤²ÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢º£¤Þ¤ÇÌäÂê¤È¤µ¤ì¤¿ÂÎ¼Á¤Ï¤³¤ì¤ÇÁ´¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÌ¾ÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡¡¢§À¾ÅÄ¾»»Ê»²±¡µÄ°÷¡ØÌµµÌ¾¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¡Ù
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµµÌ¾¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¡£Îã¤¨¤ÐÀ¯Ì³»°Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤ëÊý¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÎ©¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬Ç¤Ì¿¼Ô¤Ç¡£Ç¤Ì¿¼Ô¤Î¤¯¤Ó¤ò¤Ï¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡×
¡¡¢§Âç²¬ÉÒ¹§½°±¡µÄ°÷¡ØµÌ¾¤Ç¤¹¤ë¤Ù¤¡Ù
¡¡¡ÖÌ¾Á°¤ò¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°à½Ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ÏµÄ°÷¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¼¨¤¹¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§ÅçÅÄÃÒÌÀ½°±¡µÄ°÷
¡¡¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¤Ï°Õ»×É½¼¨¤·¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤ÎÁªµó¤ÇÅêÉ¼Àè¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×
¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÎ¾Êý¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Êý°ìÍý¤¢¤ë¡×
¡¡¡ÖÁ°ÅÝ¤·Í×µáµÄ°÷¤Î»áÌ¾¸øÉ½¤Ï»¿À®¡£»ÔÄ¹¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¤Ç¤â»áÌ¾¡¦½»½ê¤Ê¤ÉÉ¬Í×¡×
¡¡¡Ö£¹·î£²Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÞÆâ¤Ï¤Þ¤À·ã¤·¤¤Æ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Íò¤ÎÁ°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤«¤â¡×
¡¡º£¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö£¹·î¤«¤éÂç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¡£Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áí³ç¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤âÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤è¤¤¤èÍò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÍ×°ø¡¡ÀÐÇËÁíÍý¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ø¸ÀµÚ¤Ï¡©
¡¡£¸·î£²£¹Æü¤Ë»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÍ×°ø¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸½¶âµëÉÕ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÍ¤á¤Î¶¨µÄÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¹¹ÔÉô¤Î£±¿Í¤Ï¡ÖÅÞÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊ¸°Æ¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤¯¤«¤¬¡¢º£ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ç¤¹¤«¤éÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ø¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤¯¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢£¹·î£²Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö´´»öÄ¹¤âÁíºÛ¤âÀÕÇ¤¼è¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¿¹»³¤µ¤ó¤ÏÁí³ç¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¿ÊÂà¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡¢»ö¼Â¾å¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´´»öÄ¹¤Ï¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤½¤Î£±¡¦ÀÖÂôÂç¿Ã¡¡¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÄÁ¤·¤¤Â¦¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ïº£¡¢¡Ö°Û¾ï¤Ê¶ÛÄ¥¾õÂÖ¡×¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉðÅÄ»á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¼º¸À¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤éÀÐÇËÁíÍý¤ÏÂ¨¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë£³¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼º¸À¤·¤¿¤é£´¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¾õÂÖ¡£³¤³°¤Î¼óÇ¾¤È¤ÎÆüÄø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ïµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÀÐÇËÁíÍý¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡É¤¬£²¿Í¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡££±¿ÍÌÜ¤ÏÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Âç¿Ã¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÄÁ¤·¤¤Â¦¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥¿¥Ð¥³¤ÈÀÖÂô¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¸ýÊÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÀÖÂô¤µ¤ó¤ÏºÇÂ¦¶á¡£¤½¤ÎÀÖÂô¤µ¤ó¤¬¡Ø¼¤á¤Á¤ãÂÌÌÜ¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ï¤ÐÃÏ¹ö¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×
¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤½¤Î£²¡¦¾®Àô¸µÁíÍý¡¡¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¡¡°ìÊý¡¢£¸·î¼Â»Ü¤Î³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ÏÁ°·î¡Ê£··î¡Ë¤è¤ê¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤ÏÁªµó¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡Ø¼¤á¤í¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉðÅÄ»á¤Ï»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢Ç¯Æâ¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤â»ëÌî¤Ë¡ª¡©¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Öº£¡¢±ÊÅÄÄ®¤ÇµÄ°÷Æ±»Î¤¬²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î°§»¢¤¬¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ù¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶ÁíÁªµó¤·¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬¡È¥ï¥ó¥Á¥ã¥óÁÀ¤¤¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤Î¡È¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤¦£±¿Í¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡££¸·î£²£´Æü¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¡¦ÉðÉô¶Ð¸µ´´»öÄ¹¡¦»³ºêÂó¸µÉûÁíºÛ¤È²ñ¿©¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÀÖÂôÂç¿Ã¤âÆ±ÀÊ¡Ë¡£¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤ÎÍ¹À¯²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬¼ç¤ËÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¹À¯²ò»¶¸å¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¡ÈÄñ¹³ÀªÎÏ¡É¤Ë»ÉµÒ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂç¾¡¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¹À¯²ò»¶¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÂç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î£²£°£°£´Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÉé¤±¤¿¸å¡¢²ò»¶¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î²ñ¿©¡×
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î½°µÄ±¡¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
