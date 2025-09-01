朝比奈彩、第2子出産後の美スタイルを万博で披露 「家族への愛」を語る
モデル・俳優の朝比奈彩（31）が9月1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。
【全身カット】さすがのスタイル！ホワイトドレスで足首チラリな朝比奈彩
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。
朝比奈は、純白コーデにジュエリーを印象的にあわせ、美スタイルが際立った。夫は、三代目J SOUL BROTHERSの山下健二郎。ことし6月、第2子出産を発表したばかり。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。
「赤い糸で結ばれ愛を感じるものは？」と聞かれると、朝比奈は「出身地が淡路島なので、自然への愛を感じている」としつつ、身近なことでは「第２子を出産したこともあるので、家族への愛が1番強いかな」と笑顔を見せていた。
10月13日の万博閉幕まで開催される。
