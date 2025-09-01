【Wizardry ウィザードリィ SPE CIA L BOOK】 9月20日 発売予定 価格：4,378円

「Wizardry ウィザードリィ SPECIAL BOOK」に付属する「Wizardry [ウィザードリィ]ポーチ」

宝島社は、書籍「Wizardry ウィザードリィ SPECIAL BOOK」を9月20日に発売する。価格は4,378円。「宝島チャンネル」やAmazon、楽天ブックスなどにて予約受付が開始されている。

本書は、RPGシリーズ「ウィザードリィ」初のアイテム付きBOOK。お馴染みの赤いロゴと、スタート画面を彷彿とさせる文字デザインをあしらったポーチが付いている。クッション性のあるポーチは、ステーショナリーやガジェット収納などにもぴったりで、内ポケットも付いている。サイズは約23.5×16×2cm（幅×高さ×奥行）。

【Wizardry [ウィザードリィ]ポーチ】

誌面では16ページで、「ウィザードリィ」の歴史をはじめ、最新作「Wizardry Variants Daphne」の紹介、末弥純氏の美麗イラスト「宝箱」、モンスターイラストも特別に掲載。「ウィザードリィ」ファンという蝸牛くも氏、伏瀬氏のスペシャルインタビューが掲載される。

【BOOK CONTENTS／16ページ】

・「ウィザードリィ」の系譜

・最新作『Wizardry Variants Daphne』について

・末弥 純氏 『宝箱』／モンスターイラスト掲載

・「ウィザードリィ」に影響を受けた人気作家、蝸牛くも氏、伏瀬氏のスペシャルインタビュー

(C)Drecom Co.,Ltd.

WizardryTM is a trademark of Drecom Co.,Ltd.