自分さえ我慢すれば。母の過干渉に耐え続けた女性の生きづらさ
なんだか息苦しい。ゴミだらけの汚部屋で過干渉な母と暮らす女子大生／なんで私が不倫の子 汚部屋の理由と東大の意味（1）
東京藝大にストレートで合格、翌年に中退して東京大学に合格。そんな華々しい経歴を持つハミ山クリニカさんですが、実は子どもの頃から汚部屋で母と2人暮らしをしていたそう。夫と別居する母はどこか精神的に不安定で、娘のハミ山さんが自分のすべて。娘の日記やメールをすべてチェックするのは当たり前、髪形や服装も自分の思い通りにならなければ、怒りでコントロールする――。そんな母親との生活の影響から、世間とは徐々にずれてしまったハミ山さんの「常識」。大学で様々な友人と関わる中で、「自分の家の普通」の感覚を疑い始めます。
※本記事はハミ山クリニカ著の書籍『なんで私が不倫の子 汚部屋の理由と東大の意味』から一部抜粋・編集しました。
■嫌と言えないかわりに
過干渉かつ支配的な母親に育てられ、嫌なことがあってもNOを言えなくなってしまったハミ山さんですが、実家を離れたことをきっかけに、だんだんと考えも変わっていったようです。嫌なことを友達に伝えることに時間はかかってしまうようですが、自分が少しでも生きやすくなるよう、一歩ずつ頑張ってほしいですね。
