◇米女子ゴルフツアー FM選手権 最終日（2025年8月31日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

23位から出たAIG全英女子オープン覇者・山下美夢有（24＝花王）が7バーディー、1ボギーの66をマークし通算13アンダーで日本勢最上位の7位に入った。

スコットランド・オープン、全英女子オープンに続き出場3試合連続、今季8回目のトップ10入りを果たした山下は「ショットも安定して、いい距離のパットも入り、スコアを伸ばすことができた」と安堵（あんど）の表情で話した。

トップと11打差で迎えた最終ラウンド。優勝の可能性は低い状況でも「絶対最後まで諦めずにやるのはいつもと変わらないスタンス」と逆転を目指してスタートした。

1番、2番とチャンスをつくりながらバーディーパットがカップに蹴られて逸機。パー3の3番ではバンカーショットをミスしてボギーが先行した。

しかし5番で残り173ヤードから4Uで1メートルにつける会心のショットで悪い流れを断ち切り、バーディーラッシュの幕を開けた。

「ボギーを打ってしまったけど、うまく切り替えられた。ショットもついてくれたし、パットも決まってくれた」。前半で1つ伸ばして折り返すと、11番と12番で連続バーディー。14番でも取り、16番と、2メートルにつけた17番でもバーディーを連ねた。後半だけで5バーディーを量産した。

3日目と比較するとフェアウエーキープ率は78・57％から100％、パーオン率は66・67％から88・89％に改善した。ショットの復調が好スコアに直結した。

「昨日までは縦距離だったり、左右にぶれたり、ショットが良くなかったので、バーディーチャンスの回数が少なかった。今日はマネジメント通りに、そこにしっかり打てたのでスコアづくりができた」とうなずいた。

4週前の全英女子オープンでツアー初優勝。決して好調ではない中でメジャーを制した経験で大きな自信を得た。「優勝する前は“これで大丈夫かな”という気持ちになることが多かった。優勝（したこと）で我慢してプレーできている。気持ち的にも変わった」。その変化が最終日のチャージにつながった。