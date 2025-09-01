【W Gala Night Ver.】 【シュヴァルツ Gala Night Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：各21,780円

アルターは、フィギュア「W Gala Night Ver.」と「シュヴァルツ Gala Night Ver.」を2026年11月に発売する。価格は各21,780円。「あみあみ」限定で予約を受け付けている。

ゲーム『アークナイツ』より2周年の記念イラストを元に「W」と「シュヴァルツ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

W Gala Night Ver.

2026年11月 発売予定

価格：21,780円

スケール：1/7

サイズ：全高約180mm(本体のみ）、約210mm（台座含む）

「W Gala Night Ver.」はユニークなドレス姿で立体化され、フォーマルな装いながらも、リラックスした仕草をしなやかに造形。差し色の赤が目を惹くドレスは、細やかなグラデーションにより深みのある色合いを見せ、瑞々しさを感じさせる肌とのコントラストが魅力的に表現されている。

特徴的な角や尻尾も質感豊かに彩色され、密度感の高い仕上がり。また、同時案内されている別売りの「シュヴァルツ Gala Night Ver.」と組み合わせて飾ることも可能。（※一部パーツの差し替えが必要です）

シュヴァルツ Gala Night Ver.

2026年11月 発売予定

価格：21,780円

スケール：1/7

サイズ：全高約210mm（本体のみ）、約220mm（台座含む）

「シュヴァルツ Gala Night Ver.」はユニークなドレス姿で立体化され、愁いを帯びた表情や、パンプスを脱いだ仕草が大人の魅力たっぷりに表現されている。S字を描くしなやかなボディラインや、のびやかに動く尻尾の造形も見どころ。

タイツはシャドーによる繊細な濃淡付けでリアルな質感が再現され、メタリックカラーを用いた装飾や、衣装の赤色がアクセントとなって全体にメリハリを出している。また、同時案内されている別売りの「W Gala Night Ver.」と組み合わせて飾ることも可能。（※一部パーツの差し替えが必要です）

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。