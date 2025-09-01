タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が8月31日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。出演を拒否している番組を明かした。

「○○は知っている、世界で1番○○だってこと」をテーマに募集した視聴者からの意見を紹介。「無名の若手アイドルは、心霊特集番組にキャスティングされたら世界で1番気分が悪くなったフリをしなくてはいけないこと」という意見に「そんなことない、きっと！」と大爆笑。

「私は幽霊番組、NGなのよ、怖いから。おばけ嫌いだから、こう見えて！NGだして1回も（番組に）行ったことない」というみちょぱ。心霊特集番組の空気感は分からないとしながらも「（アイドルも）怖いいんだよきっと」と想像した。

自身も自宅でホラー番組やSNSに上がる動画を見ていると「ちょっと気持ちが落ちるんだよね」といい、「（スタジオに）おばけがいない、いるとかじゃなくて、（出演者たちは）ただただ気分が悪くなってるだけだと思いますから、そんな目で見ないでほしいんだよ番組を」と語った。