Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¡ÊÅö»þ78¡Ë¤ËË½¹Ô²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿ÃË¡Ê45¡Ë¤Î½é¸øÈ½¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë¡¡ÀéÍÕ¡¦·¯ÄÅ»Ô
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿ÀÐÀî¸©¤«¤éÀéÍÕ¸©¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤ËµîÇ¯12·î¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ìµ¿¦¤ÎÂçµ×ÊÝ¼ÂÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÏµîÇ¯12·î¡¢ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»Ôµ×ÊÝ¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤ÎÂçµ×ÊÝÀ¿°ì¤µ¤ó¡ÊÅö»þ78¡Ë¤Î¶»¤ò½³¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Ï¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤ÇÂçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¿°ì¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¡¢µîÇ¯3·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤éÀéÍÕ¸©¤ËÈòÆñ¤·¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¿°ì¤µ¤ó¤¬°å»Õ¤«¤é°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤â°û¼ò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤Ï4·î¡¢À¿°ì¤µ¤ó¤Ë½é¤á¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¼çÄ¥¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢Âçµ×ÊÝÈï¹ð¤ÏÀ¿°ì¤µ¤ó¤¬¾²¤ò±ø¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¾×Æ°Åª¤Ë½³¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ïº£·î4Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£