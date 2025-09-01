俳優の田中みな実さん、［Alexandros］川上洋平さん、デザイナー・アーティストの篠原ともえさん、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKIさんが、「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に登壇しました。



【写真を見る】【 田中みな実 】 ROIROM 本多大夢 & 浜川路己を絶賛 「白目がキレイ。全身から透明感があふれてる」



今年、製品誕生から20周年を迎えるPanasonicのヘアドライヤー「nanocare」。

今年デビューし、ちょうど20歳を迎えたROIROMのROI(浜川路己)さんが“ありがたいです。僕の節目の年でもあり、20周年の記念の年に、なんて言うんだろう…“と言葉に詰まると、田中さんが“nanocareも20周年で嬉しいよね“と、すかさずフォロー。







さらにデビュー前後の変化について、ROIROMのROM(本多大夢)さんは“僕は自信がつきました。たくさんの方々に応援していただけて、自己肯定感が上がったと言いますか。nanocareに出会えて髪にも自信が持てたというのもあるんですけど、人前に立つ時の心持ちが変わったかなと思います“と明かしました。

ROIさんも“初めてnanocareを使った時、すごく驚いたんです。僕たちも今後ROIROMを好きになってくださる方にとって、サプライズがあるような存在になれたらいいなと思っています“と語り、横で聞いていた田中さんは“フレッシュですねぇ“と感嘆した様子。







篠原さんは“さっき、みな実さんも「王子様みたい」って“と、楽屋裏での会話を告白。田中さんは“白目がキレイ。全身から透明感があふれてて“とROIROMの2人を絶賛していました。

田中さん自身はフリーアナウンサーとなってから今年でちょうど10周年。“もう局を退社して10年経つんだと今言われてハッとさせられたんですけれども、まだ俳優業を始めて5〜6年ほどなので、もっと真摯にお芝居と向き合っていきたいという感じで、新たなことを始めるというより、今やっていることを突き詰めていきたい“と意欲的に話しました。

また、ヘアケアについて田中さんは“私もまもなく40代になるんですけれども、年々思うのが髪がキレイな方ってとても若々しく見えて、魅力的に見えるなと思うんです。なので髪の毛のケアは今、お肌よりも注力しているかもしれないです“と明かし、“サロンでのケアはもちろんなんですけど、デイリーのケアが美髪に繋がっていくのかなと思っている“と最近の美へのこだわりの変化について語りました。







【担当：芸能情報ステーション】