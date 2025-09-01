ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】名古屋市営地下鉄｢鶴舞線｣ 八事～赤池の上下線で… 【交通情報】名古屋市営地下鉄｢鶴舞線｣ 八事～赤池の上下線で運転見合わせ 塩釜口駅で人身事故 【交通情報】名古屋市営地下鉄｢鶴舞線｣ 八事～赤池の上下線で運転見合わせ 塩釜口駅で人身事故 2025年9月1日 14時50分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名古屋市営地下鉄「鶴舞線」は、塩釜口駅で人身事故が発生したため、八事駅～赤池駅の上下線で運転を見合わせています（午後2時50分現在）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 伊東市, ダイス, ネジ, 工場, 住宅, 静岡, 横浜, 葬儀, 大船