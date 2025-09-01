『SPY×FAMILY』Season3、10.4放送開始！ キャラクターデザイン・嶋田和晃描き下ろしメインビジュアル解禁
アニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回が、テレビ東京系ほかにて10月4日23時より放送されることが決定。併せて、キャラクターデザイン・嶋田和晃描き下ろしのメインビジュアルが公開された。
【動画】少年はなぜ〈黄昏〉になったのか？ 『SPY×FAMILY』Season3 第1弾PV
本作は、累計発行部数3800万部突破の遠藤達哉による同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。
世界各国が水面下で激しい情報戦を繰り広げていた時代。東国（オスタニア）と西国（ウェスタリス）は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。西国の情報局対東課・WISE（ワイズ）所属であるすご腕スパイの黄昏（たそがれ）は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。その名も、オペレーション梟（ストリクス）。内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。
黄昏は、精神科医ロイド・フォージャーにふんし、家族を作ることに。だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった。3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された―。
キャラクターデザイン・嶋田和晃描き下ろしSeason3メインビジュアルの中心にはアーニャが大きく描かれ、その周りにはロイド、ヨル、ボンドをはじめとするおなじみのキャラクターたちが。さらにSeason3の物語のキーとなるアイテムがちりばめられており、今後の展開を想像させる。
アニメ『SPY×FAMILY』Season3は、テレビ東京系にて10月4日23時より放送。BSテレ東にて10月5日24時30分放送。
