タレントの上沼恵美子（70）が1日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）で、家庭内のやりくりについて語った。

第1子出産後、3カ月で復帰したという上沼。その理由について、ある日ストッキングが伝線したものの、買うためのお金が手元になく「パンストぐらい自分で買おうと思って」と決意。「自分のお金が欲しかった」と打ち明けた。

そして「自分のお金が欲しいに決まってるのよ、みんな」と力説。「今は女性が働いて当たり前、でもそれは生活費に消えていってる。そんな気がする。私らの時代は、パンストを買ったり口紅を買ったり出来たかも分からへん」と世代による違いを想像しつつ、「自分で買えたという優越感というか達成感があった」と語った。

その後、夫婦のお金の使い道の話題になり、「結婚して48年やけど、旦那のへそくり知らないもん」と告白。「でもかなりあるやろなというのは分かってました」といい、「給料をもらって、（そのうち）どれだけ私がいただいてるかって大体分かる。あちらのほうが取り分が多かったと思う」と打ち明けた。

しかし「そんなんええねん。好きで結婚してるからね、彼に結婚してもらったから、お金のことは言うまいと思ってた。でも知らないのよ」と本音。「でも“世界一周に行くねん”っていうことは、それだけお金があるってことやからね」と、今月末から夫が1人で出発するという世界一周旅行に言及した。

そして改めて「78になった亭主が、“世界一周に行ってくるから”って言うぐらいへそくりがある。こんなこと言うてナンやけど、おかしくないですか」と声を上げていた。