¹õÌøÅ°»Ò¡¡¡È¿ä¤·ÎÏ»Î¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡¡²ÖÅÄ¸×¾å¤â¾Ð´é¡Ö´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿ä¤·ÎÏ»Î¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¡£²ÖÅÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¤±¤¬¤Î¸å°ä¾É¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢¹õÌø¤Ï¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î»þ¤Ë2¿Í¤¬Åö¤¿¤ë¤È¥´¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñµ»´Û¹Ô¤Ã¤¿¤é°ìÈÖ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²ÖÅÄ¤¬¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤âºÇ¶áÁêËÐ´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¡ÊÀ¸´ÑÀï¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤¬¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¾×·â¤ÎÂç¤¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²ÖÅÄ¤«¤é¡Öº£¿ä¤·¤Æ¤ëÎÏ»Î¤È¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Ã¯¤«¤¤¤¿¤é´î¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¡×¤È²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡Ö²£¹Ë¤Ç¤¹¤«¡¢´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£