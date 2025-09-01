二宮和也主演「８番出口」公開3日間で興行収入9.5億円突破 2025年公開実写映画で1位
【モデルプレス＝2025/09/01】嵐の二宮和也が主演を務める映画『８番出口』が、8月29日の公開から3日間で観客動員671,840人、興行収入9億5391万900円を記録。3日間の興行収入は、2025年公開の実写映画で1位を獲得した（興行通信社調べ）。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
公開初日の上映後舞台挨拶には、二宮と小松菜奈、河内大和、そして川村元気監督が登壇。公開初日に寄せられた感想を基に、本編の撮影から公開までに起きた “異変”を振り返りながら、観客とともに初日を盛大に祝った。
今回、ヒットを記念して最新ビジュアルが解禁。さらに、9月12日より、全国にてMX4D・4DX・SCREENX・ULTRA 4DX・Dolby Cinemaの上映も決定した。
2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作したゲーム『８番出口』を実写映画化。無限にループする地下通路を舞台に、プレイヤーが次々と現れる不可解な異変を見つけ“８番出口”を目指す姿を描く。『告白』（2010年）、『怪物』（2023年）などを製作した川村氏が監督・脚本を担当。二宮は、地下通路で異変を探し、８番出口を求める“迷う男”を演じる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆二宮和也主演「８番出口」公開3日間の興行収入発表
◆二宮和也主演「８番出口」
