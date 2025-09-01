俳優・鈴木福さんの妹で、俳優の鈴木夢さんが自身のインスタグラムを更新。運転免許を取得したことを報告しました。

【写真を見る】【鈴木福の妹・鈴木夢】「安心安全運転で行きますよ」運転免許を取得 ピンクのタンクトップで初心者マークを持つ写真と共に喜びを報告





鈴木夢さんは「ついに！！免許取れましたー！！」と喜びのコメントとともに、初心者マーク（若葉マーク）を持った写真を投稿。



写真には、ピンクのノースリーブのトップス姿に、笑顔で初心者マークを持っている様子が写っています。白い壁を背景にした明るい雰囲気の写真で、鈴木夢さんの喜びが伝わってきます。









そして、「安心安全運転で行きますよ」というメッセージも添えられており、安全運転への意識の高さもうかがえます。



また、「教習所行けてるのか、免許取れたのか、気にかけてくださる方もいたので、ご報告でした！」とのコメントから、ファンの問い合わせに、応える形での報告だったことがわかります。









この投稿に、「夢ちゃん、おめでとうございます！」「おめでとう お兄ちゃん乗せてドライブ」「安全運転で無事故→ゴールド免許を目指してね」「安全で楽しいカーライフを！」「忙しいのに教習所通ってたの偉すぎます！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】