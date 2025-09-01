非公開の場所にあるミサイル生産ラインを視察する金正恩総書記/Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

（ＣＮＮ）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は３１日、新たに稼働したミサイルの生産ラインを視察した。金氏は、ロシアのプーチン大統領ら各国首脳とともに中国・北京で９月３日に開かれる大規模な軍事パレードに出席する予定となっている。

朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１日に伝えたところによると、金氏は視察により「国家のミサイル生産能力の全般的な状況」を把握した。

公開された写真には、金氏が制服姿の将校らとともに、さまざまな製造段階にある数十発のミサイルを視察する様子が写っている。

今回の視察は、北京訪問を控えたタイミングで行われた。中国の軍事パレードは、第２次世界大戦終結から８０周年を記念するもので、習近平（シーチンピン）国家主席の主催で各国首脳が出席する。

北朝鮮はここ数年、兵器開発を加速させ、軍を近代化。米国のほぼ全域に届く大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）の発射試験も実施した。さらに、ウクライナでの戦争ではロシアに兵士を派遣し、実戦経験を積んでいる。

金氏は、新政権となった韓国との対話を退け、核戦力の増強を繰り返し明言しており、攻撃を受ければ韓国を核で「破壊する」と威嚇している。

１週間前には、韓国の李在明（イジェミョン）大統領と米国のトランプ大統領による会談が控える中、国境で緊張を高めていると韓国政府を非難して、新型の対空ミサイルの発射実験を行っていた。

ＫＣＮＡによると、北朝鮮は、ミサイル生産能力を拡張する５カ年計画を成功裏に完遂したと主張。さまざまな種類のミサイルが量産されたとし、金氏が新たに三つの長期計画を承認したという。

金氏の今回の訪中は２０１９年以来。金氏は１１年に最高指導者の地位について以降、国外訪問はわずか１０回で、直近では２３年にロシア極東の宇宙基地でプーチン大統領と会談している。