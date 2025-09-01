静岡県の伊東市議会9月定例会が9月1日から始まり、田久保真紀市長に対する不信任決議案と刑事告発の議案が全会一致で可決されました。

【写真を見る】不信任決議案可決で田久保真紀市長「中身精査させていただきたい」 議長「一刻も早く辞職して」＝静岡・伊東市

議会ではまず、田久保市長が百条委員会への出頭を拒否した件、卒業証書などの記録の提出拒否した件、百条委員会で委員からの質問に対する証言を拒否した件、百条委員会での虚偽の証言に対する件、計4つの行為について刑事告発する議案が全会一致で可決され、伊東警察署は提出された告発状を受理しました。

そして、田久保市長に対する不信任決議案が提出され、こちらも全会一致で可決しました。

その後、市議会の中島弘道議長が、田久保市長に不信任決議の通知書を手渡しました。

＜伊東市 田久保真紀市長＞

「（通知書を）きょういただきましたので、中身をしっかり精査させていただきたい。そのように考えております」

＜伊東市議会 中島弘道議長＞

「市議会としては一刻も早く、市長が辞職していただくことを望んでいます、どうぞよろしくお願いいたします」

田久保市長は、10日以内に議会解散か、辞職・失職の選択を迫られることになり、その判断が注目されます。