10万人以上が犠牲となった関東大震災から102年を迎えた1日、東京・墨田区で犠牲者を追悼する法要が営まれました。

1923年9月1日に発生した関東大震災では、地震の揺れや火災によりおよそ10万5000人が犠牲となりました。

震災から102年となる1日、墨田区の東京都慰霊堂で大法要が営まれました。

法要は、毎年、東京大空襲の犠牲者の追悼とあわせて行われていて、秋篠宮ご夫妻が出席されたほか、遺族や東京都副知事などおよそ200人が参列しました。

主催する東京都慰霊協会の青山会長は「震災と戦災の記憶を次の世代に 語り継ぐことが使命」と述べました。

一方、墨田区の横網町公園では、震災の混乱の中で広まったデマによって殺傷された朝鮮人犠牲者の追悼式典がおこなわれました。

この式典では、歴代の東京都知事が毎年、追悼文を送ってきましたが、小池知事は、知事に就任した翌年の2017年から追悼文の送付を見送っていて、その理由について、先月の定例会見などで「大法要で関東大震災を含めてすべての方々に対しての法要を行っているところで、9月1日という日そのものに送ることはございません」と述べています。

これに対し、式典の実行委員会は、「人の手によって命を奪われた朝鮮人犠牲者を追悼し二度と過ちを繰り返させないという思いを踏みにじるものと言える」などとして小池知事の対応に強く抗議しています。