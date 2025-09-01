フリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜、午後１・５５）が、関西地区の８月の月間平均視聴率で個人全体２・８％となり、個人全体で同時間帯（ＮＨＫ含む）初の月間平均視聴率単独トップを獲得したことが１日、分かった。

番組は２０２３年度から年度平均視聴率（個人全体）２年連続で単独トップを獲得している好調の名古屋地区に続き、昨年度には関東地区でも放送開始１０年目で初の年度単独トップを獲得。関西地区では、本年度に入り４月〜７月に月間トップタイを獲得していた。

その上で８月は関西地区のみならず、名古屋地区も個人全体２・７％で単独トップ、関東地区も同２・５％でトップタイと、３地区でトップとなる快挙となった。

関西地区で８月最高視聴率を獲得したのは、１２日放送回。個人全体で３・４％を記録していた。

この結果に地元が東大阪の石井アナは「地元大阪・関西の皆々様、誠にありがとうございます！感謝感激でございます！今後も昼下がりのお供にどうぞよろしくお願い申し上げます！」と感謝のコメントを発表した。

（数値はビデオリサーチ調べ、関西地区）