日本語対応・リフトアップ専門の最新美容医療を提供！Jfeelクリニック江南店

Jfeelクリニックは、2025年10月1日に新拠点として、「Jfeelクリニック江南店」をオープンします。
Jfeelクリニックは、2025年10月1日に新拠点として、「Jfeelクリニック江南店」をオープン。
江南駅11番出口、新論ヒョン駅6番出口から徒歩5分という利便性の高い立地に、約200坪の広々としたアップグレード施設を新設します。
リフトアップ専門の最先端美容医療を、日本語を含む多言語対応・透明価格で提供します。
日本から韓国美容を目的に訪れる観光客や、韓国在住の日本人女性、美容医療に関心のある20〜50代女性に向けて、安心して利用いただける環境を整えました。
■韓国美容医療の需要拡大と江南エリアへの拡張
韓国の美容医療は、技術力・サービス水準の高さから世界的に注目を集めており、日本からも多くの観光客が美容施術を目的に訪れています。
Jfeelクリニックは、これまで弘大エリアで国内外の患者から高い支持を受けてきましたが、より多くのお客様に快適な環境で最新医療を提供するため、アクセス性に優れた江南エリアへの拡張を決定しました。
江南は韓国美容の中心地として知られ、観光・ショッピング・医療が集積するエリアです。
アクセス便利な立地と最新設備を整えることで、外国人患者を含む幅広い層に、より満足度の高い美容医療を届けることを目指します。
■外国人も安心して通えるリフトアップ専門クリニック
Jfeelクリニック江南店は、以下の特長を備え、幅広い層に安心して利用いただける環境を整えています。
＜多言語対応＞
日本語・英語・タイ語・中国語に対応する通訳スタッフが常駐。
言語の壁を感じることなく、カウンセリングから施術まで一貫してサポートします。
カウンセリング
＜広々とした最新施設＞
約200坪のアップグレード空間で、プライバシーと快適性を重視した施術環境を実現。
待合・施術スペースともにゆとりある設計です。
カウンセリング室
＜最先端の医療機器導入＞
最新鋭のリフトアップ・レーザー機器を導入予定。
肌質や悩みに合わせた多様な施術が可能です。
ウルセラピープライム
＜オーダーメイド診断チャート＞
個人別の診断チャートを用いたカウンセリングで、最適な施術プランを提案。
10年以上の経験を持つ専門医によるオーダーメイド施術を提供します。
＜オープンキャンペーン＞
江南店オープンを記念し、期間限定キャンペーンを用意しています。
すでに多数の予約・お問い合わせをいただいており、早期に満席となる可能性があります。
弘大・江南店同時特価
各店単独特価
■店舗概要
施設名 ： Jfeelクリニック江南店
オープン予定 ： 2025年10月1日
所在地 ： ソウル特別市江南区江南大路438 地下1階
アクセス ： 江南駅11番出口、新論ヒョン駅6番出口より徒歩5分
営業時間 ： 平日 10時〜20時(最終受付時間：18時30分)
土曜 10時〜17時(最終受付時間：15時30分)
日曜 定休日
施設規模 ： 約200坪
対応言語 ： 日本語／英語／タイ語／中国語
