日本テレビ系「おしゃれクリップ」が８月３１日に放送され、山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。

この日は、女優・広瀬すずがゲスト。広瀬と親交の深いダイアン・津田篤宏がＶＴＲ出演し、知られざるエピソードを明かした。

広瀬と、約６年前から月１ペースで飲んでいるという津田は「（広瀬が）むちゃくちゃ酒が強いんです。心配なんですよ。いつまで飲んでいるの？っていう…。僕が一番最初に帰りますから。いっつも。ストレスなんかな？忙しいしね」と気遣った。

津田は「でもね、飲みに行ったら、ようアクビしているんですよ。そんなにおもろないか俺のこと？この間、ずっとアクビしてましたもん。どんだけアクビすんねん！いう…。ナメてるやろ！」と絶叫でクレームを入れて、広瀬を笑わせた。

つづけて、津田は「俺だけにしておきなさいよ。その態度は。俺は許しますけど。他の人にしたら心配ですよ。目上の人にやったらダメですよ？」とアドバイスを送った。

山崎から「酔っぱらうと、どういう感じになるんですか？」と聞かれ、広瀬は「だんだん津田さんの言うことに笑わなくなる」と答えて、笑わせていた。