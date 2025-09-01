DF藤原優大が浦和へ電撃復帰!! 育成レンタル解除の大分に感謝「もう居なくなる自分を戦力として最後まで考えてくれて…」
浦和レッズは1日、大分トリニータへ育成型期限付き移籍していたDF藤原優大(23)が両クラブと選手合意のもと期限付き移籍契約を解除し、浦和に復帰することを発表した。
藤原は2021年に青森山田高から加入し、シーズン途中にSC相模原へ育成型期限付き移籍。以降はFC町田ゼルビアと大分へ育成型期限付き移籍していて今季はJ2で17試合に出場した。8月31日のリーグ戦でもフル出場していた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽大分を通じたコメント
「大分トリニータに関わる全ての皆様約1年半お世話になりました。このようなチーム状況でこのチームを発つこと、そしてまったく勝利に貢献できなかったこと、すごく申し訳なく思います」
「ただ、もう居なくなる自分を戦力として最後まで考えてくれて、試合に使ってくれた片さん、竹さん、吉岡さんには本当に感謝していますし、必要としてくれる事がこんなにも嬉しい事なのかと実感しました」
「改めてぼくに関わる全ての人ともっと勝利を分かち合いたかったです。寂しいですが、これ以上後悔しないように浦和で謙虚に大きく成長してきます。本当にありがとうございました大分だいすきです」
▽浦和を通じたコメント
「浦和レッズに関わる全てのみなさま、お久しぶりです。このたび、浦和レッズに復帰しました藤原優大です。プロ入りしてからの5年間、浦和でプレーした時間は短かったですが、クラブのみなさんからたくさんのことを学ばせてもらいました。そのときの恩を返しいと思います」
「このチームのために、自分の役割を全うして全ての力を出したいと思います。よろしくお願いします」
