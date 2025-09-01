東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

設備投資（第2四半期）08:50

結果 7.6%

予想 6.1% 前回 6.4%（前年比)



【中国】

RatingDog（旧財新）製造業PMI（8月）10:45

結果 50.5

予想 49.8 前回 49.5



※要人発言やニュース

【米国】

控訴裁がトランプによる世界規模の関税は違法と判断、10月14日までは関税効力維持

トランプ米大統領「全ての関税はまだ有効だ！関税撤廃なら大惨事になる」



【その他】

上海協力機構（SCO）が関係強化図る、米主導の世界秩序に代わる選択肢を模索

習近平国家主席がSCO加盟国に今年20億元の無償援助を約束。いじめ行為を非難

中印首脳はトランプ関税の経済的影響に対処するため関係を構築することを誓う

イラン大統領は西側諸国の一方的な行動に対抗すべき多国間主義の強化を呼び掛け



インドネシアで国会議員の高額手当に抗議するデモが激化

財務相の住宅が襲撃される、一部デモ参加者が地方議会庁舎に放火し職員4人死亡

抗議活動激化を受けインドネシア大統領は中国訪問を取りやめ



【中国】

ゴールドマンサックスがカンブリコンの株価目標を再び引き上げ2104元に設定

アリババが高性能AI半導体を開発、エヌビディア依存低減加速（WSJ）



【NZ】

ラクソン首相

数週間以内にNZ中銀の新総裁を任命する予定、現在選考プロセスを進めている



【韓国】

米政府が3年ぶりにサムスン電子とSKハイニックスに対する半導体特例措置を撤回

