「King＆Prince」郄橋海人（26）が1日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。8月30、31日放送の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」を体調不良で出演を見合わせたことを謝罪するとともに、相方・永瀬廉（26）や代役を務めた「Travis Japan」の松田元太（26）をはじめ関係者に感謝の気持ちをつづった。

郄橋は「24時間テレビに出演された皆さん、番組スタッフの皆さん、関わられた全ての皆さん。本当にお疲れ様でした。そして、自分が出られなくなったことによりご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。

「廉や元太、そして皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。準備段階で僕が感じていた想いは、皆さんのパフォーマンスを拝見して より、強くなりました」と感謝をつづった。

「人を知り、想う事で自分も豊かになれる、ということ。そして、ダンスは楽しい!ということ。最高のダンスをしていた元太とパフォーマーの皆さんのエネルギーを、一生忘れません。皆様、本当にお疲れ様でした」とねぎらった。

31日に行われた企画、郄橋がプロデュースした市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送る「ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」。同企画の中心人物だった郄橋が体調不良により出演を見合わせることとなったため、松田は急きょ代役として出演。

出演見合わせ発表からわずか1日と少ししかなかったにも関わらず、松田は大きなミスすることなく、激しいダンスも完璧に覚え、見事に最後まで踊り切った。